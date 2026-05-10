09:37 10.05.2026
Суд отказался признать экстремистскими высказывания о ненависти к буржуазии

Статуя Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский суд отказался считать правонарушением высказывания, которые возбуждают ненависть к группе лиц «буржуазия» или содержат ее негативную оценку.
  • Полиция выявила на странице студента из Комсомольска-на-Амуре песню группы «И.Р.О.К.Е.З», в которой содержится негативная оценка группы лиц, обозначенной как «буржуазия».
  • Суд пришел к выводу, что понятие «буржуазия» не имеет законодательного закрепления и носит лишь историческое значение, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский суд отказался считать правонарушением высказывания, которые возбуждают ненависть к группе лиц "буржуазия" или содержат ее негативную оценку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что полиция выявила в соцсети на странице студента из Комсомольска-на-Амуре песню малоизвестной группы "И.Р.О.К.Е.З". Проведенная экспертиза показала, что в тексте композиции содержится негативная оценка группы лиц, обозначенной как "буржуазия", следует из материалов. В результате на мужчину составили протокол по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Как указывается в материалах, студент вину не признал и пояснил, что просто любит музыку, ему понравился ритм песни. О том, что текст песни носит экстремистский характер, "даже не задумывался", отмечается в документах.
Суд, оценив доводы, пришел к выводу, что понятие "буржуазия" не имеет законодательного или иного нормативного закрепления, носит лишь историческое значение.
"Доказательств наличия такой группы людей, как "господствующий класс в капиталистическом обществе", не имеется, кто объединен в эту группу людей, доказательств также не представлено", - указал суд.
Производство по делу об административном правонарушении было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, заключается в материалах.
