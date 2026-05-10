Суд отказался признать экстремистскими высказывания о ненависти к буржуазии

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский суд отказался считать правонарушением высказывания, которые возбуждают ненависть к группе лиц "буржуазия" или содержат ее негативную оценку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что полиция выявила в соцсети на странице студента из Комсомольска-на-Амуре песню малоизвестной группы "И.Р.О.К.Е.З". Проведенная экспертиза показала, что в тексте композиции содержится негативная оценка группы лиц, обозначенной как "буржуазия", следует из материалов. В результате на мужчину составили протокол по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Как указывается в материалах, студент вину не признал и пояснил, что просто любит музыку, ему понравился ритм песни. О том, что текст песни носит экстремистский характер, "даже не задумывался", отмечается в документах.

Суд, оценив доводы, пришел к выводу, что понятие "буржуазия" не имеет законодательного или иного нормативного закрепления, носит лишь историческое значение.

"Доказательств наличия такой группы людей, как "господствующий класс в капиталистическом обществе", не имеется, кто объединен в эту группу людей, доказательств также не представлено", - указал суд.