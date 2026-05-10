Стармер намерен оставаться у власти в Британии еще десять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2026
14:26 10.05.2026
Стармер намерен оставаться у власти в Британии еще десять лет, пишут СМИ

Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер заявил, что намерен оставаться на посту премьера Великобритании еще десять лет.
  • Лейбористы теряют более тысячи мест в муниципальных советах в пользу правой партии Reform UK и зеленых по предварительным результатам региональных выборов.
  • Стармер признал неутешительные результаты выборов и считает, что рост поддержки Reform UK и зеленых не сохранится до парламентских выборов.
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на провал лейбористов на местных выборах, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет, сообщает газета Observer.
Региональные выборы в Великобритании прошли в четверг, подсчет голосов еще продолжается. Согласно предварительным результатам, лейбористы теряют более тысячи мест в муниципальных советах в пользу правой партии Reform UK и зеленых. Лейбористы также потеряли почти все места в парламентах Шотландии и Уэльса.
"Кир Стармер заявил, что хочет провести на Даунинг-стрит 10 лет и будет бороться с любым, кто бросит ему вызов в борьбе за лидерство в Лейбористской партии", - пишет издание после интервью с премьером.
Отмечается, что премьер-министр назвал свое правительство "10-летним проектом обновления". На вопрос о том, будет ли он баллотироваться на следующих всеобщих выборах и отработает ли полный второй срок, Стармер ответил положительно.
При этом премьер признал, что результаты выборов были очень неутешительными, и что правительству необходимо обдумать свое положение. По его мнению, рост поддержки Reform UK и зеленых является мимолетным и не сохранится до парламентских выборов.
"Я твердо убежден, что мало кто на самом деле хочет видеть (лидера зеленых – ред.) Зака Полански или (лидера Reform UK – ред.) Найджела Фаража в качестве премьер-министра. Я думаю, что большинство людей хотят знать, что у правительства есть прогрессивные решения проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, и мы должны четко и убедительно заявить, что у нас действительно есть такие прогрессивные решения", - заявил Стармер.
Ранее 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах.
