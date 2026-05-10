В Стамбуле прошли два шествия "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Стамбуле на выходных прошли два шествия «Бессмертного полка».
- Шествия состоялись на островах Бююкада и Хейбелиада, где участники почтили память погибших в войнах, включая Великую Отечественную.
- Памятным мероприятиям предшествовали акции «Георгиевская ленточка», «Письмо бойцу» и другие события, вызвавшие большой интерес у русскоязычной диаспоры и турецкой общественности.
СТАМБУЛ, 10 мая – РИА Новости. Два шествия "Бессмертного полка" состоялись в Стамбуле на этих выходных, сообщили РИА Новости организаторы.
В субботу шествие прошло на острове Бююкада в Мраморном море.
На Шпицбергене прошел "Бессмертный полк"
Вчера, 17:09
«
"Колонна соотечественников с портретами героев в руках прошла маршем к месту проведения торжественного митинга. Шествие завершилось у Стены Памяти, где состоялось возложение цветов. После приветственных слов была объявлена минута молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины", - сообщили в Русском центре образования, культуры и искусства в Стамбуле.
После шествия состоялся большой праздничный концерт "День Победы".
В воскресенье шествие состоялось на другом из Принцевых островов – на острове Хейбелиада. Этот остров был выбран уже в 20-й раз неспроста - именно там установлен памятник российским солдатам, погибшим в плену в ходе российско-турецкой войны 1828-1829 годов.
«
"Над мемориалом взяла шефство Ассоциация "Общественная дипломатия", последовательно сохраняя историческую память и создавая новые важные общественные инициативы", - сообщила РИА Новости координатор шествия Римма Ризаева.
Участники шествия прошли по острову до памятника, после чего почтили минутой молчания память погибших в ряде войн, в том числе Великой Отечественной.
Шествию предшествовали такие мероприятия в мегаполисе как акции "Георгиевская ленточка", "Письмо бойцу", перекличка друзей Ассоциации из различных регионов России и русского зарубежья, концерт-караоке "Песни памяти", традиционный автопробег по улицам Стамбула, они вызвали большой интерес не только у представителей русскоязычной диаспоры, но и у турецкой общественности, включая представителей местных органов власти.
«
"Три района мегаполиса, где проходили памятные мероприятия, стали центрами притяжения для всех, кто с уважением относится к России, её истории и современности. Повсюду появление наших юношей и девушек в форме времён Великой Отечественной войны, с флагами СССР и союзных республик, встречалось с улыбками, приветствиями и искренним интересом со стороны жителей города. В этом году вместе с Георгиевскими ленточками жители Стамбула получили яркие информационные листовки, посвящённые итогам Второй мировой войны и вкладу СССР в Победу", - рассказала Ризаева.