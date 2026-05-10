В Стамбуле прошли два шествия "Бессмертного полка"

СТАМБУЛ, 10 мая – РИА Новости. Два шествия "Бессмертного полка" состоялись в Стамбуле на этих выходных, сообщили РИА Новости организаторы.

В воскресенье шествие состоялось на другом из Принцевых островов – на острове Хейбелиада. Этот остров был выбран уже в 20-й раз неспроста - именно там установлен памятник российским солдатам, погибшим в плену в ходе российско-турецкой войны 1828-1829 годов.