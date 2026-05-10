Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле прошли два шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 10.05.2026
В Стамбуле прошли два шествия "Бессмертного полка"

РИА Новости: в Стамбуле состоялись 2 шествия "Бессмертного полка"

© Фото : Организаторы акции "Бессмертный полк" в СтамбулеАкция "Бессмертный полк" в Стамбуле
Акция Бессмертный полк в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Организаторы акции "Бессмертный полк" в Стамбуле
Акция "Бессмертный полк" в Стамбуле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стамбуле на выходных прошли два шествия «Бессмертного полка».
  • Шествия состоялись на островах Бююкада и Хейбелиада, где участники почтили память погибших в войнах, включая Великую Отечественную.
  • Памятным мероприятиям предшествовали акции «Георгиевская ленточка», «Письмо бойцу» и другие события, вызвавшие большой интерес у русскоязычной диаспоры и турецкой общественности.
СТАМБУЛ, 10 мая – РИА Новости. Два шествия "Бессмертного полка" состоялись в Стамбуле на этих выходных, сообщили РИА Новости организаторы.
В субботу шествие прошло на острове Бююкада в Мраморном море.
Акция Бессмертный полк на норвежском архипелаге Шпицберген. 10 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
На Шпицбергене прошел "Бессмертный полк"
Вчера, 17:09
«
"Колонна соотечественников с портретами героев в руках прошла маршем к месту проведения торжественного митинга. Шествие завершилось у Стены Памяти, где состоялось возложение цветов. После приветственных слов была объявлена минута молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины", - сообщили в Русском центре образования, культуры и искусства в Стамбуле.
После шествия состоялся большой праздничный концерт "День Победы".
В воскресенье шествие состоялось на другом из Принцевых островов – на острове Хейбелиада. Этот остров был выбран уже в 20-й раз неспроста - именно там установлен памятник российским солдатам, погибшим в плену в ходе российско-турецкой войны 1828-1829 годов.
«
"Над мемориалом взяла шефство Ассоциация "Общественная дипломатия", последовательно сохраняя историческую память и создавая новые важные общественные инициативы", - сообщила РИА Новости координатор шествия Римма Ризаева.
Участники шествия прошли по острову до памятника, после чего почтили минутой молчания память погибших в ряде войн, в том числе Великой Отечественной.
Шествию предшествовали такие мероприятия в мегаполисе как акции "Георгиевская ленточка", "Письмо бойцу", перекличка друзей Ассоциации из различных регионов России и русского зарубежья, концерт-караоке "Песни памяти", традиционный автопробег по улицам Стамбула, они вызвали большой интерес не только у представителей русскоязычной диаспоры, но и у турецкой общественности, включая представителей местных органов власти.
«
"Три района мегаполиса, где проходили памятные мероприятия, стали центрами притяжения для всех, кто с уважением относится к России, её истории и современности. Повсюду появление наших юношей и девушек в форме времён Великой Отечественной войны, с флагами СССР и союзных республик, встречалось с улыбками, приветствиями и искренним интересом со стороны жителей города. В этом году вместе с Георгиевскими ленточками жители Стамбула получили яркие информационные листовки, посвящённые итогам Второй мировой войны и вкладу СССР в Победу", - рассказала Ризаева.
Участники акции Бессмертный полк в Риме - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Участница "Бессмертного полка" рассказала о давлении Украины на Италию
Вчера, 09:17
 
В миреСтамбулРоссияСССРДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала