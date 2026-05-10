Рейтинг@Mail.ru
Сбежавший в Венгрию экс-генпрокурор Польши подтвердил, что перебрался в США - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 10.05.2026
Сбежавший в Венгрию экс-генпрокурор Польши подтвердил, что перебрался в США

Сбежавший в Венгрию Збигнев Зебро подтвердил, что перебрался в США

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗбигнев Зебро
Збигнев Зебро - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Збигнев Зебро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что перебрался в США.
  • Он ранее сбежал в Венгрию, где получил международную защиту, но теперь утверждает, что готов предстать перед американским судом.
  • Польская прокуратура подозревает Зебро в создании и руководстве организованной преступной группой, присвоении денежных средств и заведомо ложных свидетельствах в документах.
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Сбежавший в Венгрию бывший министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что перебрался в США.
Подозреваемый в создании ОПГ Зебро ранее сбежал в Венгрию, где получил международную защиту, однако еще до прихода к власти нынешний премьер Петер Мадьяр пообещал, что отменит данное решение. Недавно он был замечен в аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси.
"Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира", - заявил Зебро в эфире телеканала "Республика".
Он утверждает, что готов предстать перед американским судом.
"Я не боюсь суда, предстану перед судом, а американский суд, безусловно, является независимым судом, поэтому, если они хотят подать иск, то пожалуйста", - сказал Зебро.
При этом экс-генпрокурор утверждает, что обвинения против него "сфабрикованы по политическому заказу".
Ранее являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей супругой. Суд в Польше заочно арестовал экс-генпрокурора. Он объявлен в розыск. До него в Венгрии убежище уже получил находящийся под следствием бывший директор правительственного агентства государственных резервов Марчин Романовский.
По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Конституционный суд Польши погрузился в кризис из-за скандала с президентом
9 апреля, 21:30
 
В миреВенгрияПольшаСШАЗбигнев ЗеброПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала