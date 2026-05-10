Сбежавший в Венгрию экс-генпрокурор Польши подтвердил, что перебрался в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что перебрался в США.

Он ранее сбежал в Венгрию, где получил международную защиту, но теперь утверждает, что готов предстать перед американским судом.

Польская прокуратура подозревает Зебро в создании и руководстве организованной преступной группой, присвоении денежных средств и заведомо ложных свидетельствах в документах.

ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Сбежавший в Венгрию бывший министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что перебрался в США.

Подозреваемый в создании ОПГ Зебро ранее сбежал в Венгрию , где получил международную защиту, однако еще до прихода к власти нынешний премьер Петер Мадьяр пообещал, что отменит данное решение. Недавно он был замечен в аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси

"Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира", - заявил Зебро в эфире телеканала "Республика".

Он утверждает, что готов предстать перед американским судом.

"Я не боюсь суда, предстану перед судом, а американский суд, безусловно, является независимым судом, поэтому, если они хотят подать иск, то пожалуйста", - сказал Зебро.

При этом экс-генпрокурор утверждает, что обвинения против него "сфабрикованы по политическому заказу".

Ранее являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей супругой. Суд в Польше заочно арестовал экс-генпрокурора. Он объявлен в розыск. До него в Венгрии убежище уже получил находящийся под следствием бывший директор правительственного агентства государственных резервов Марчин Романовский.