Трамп заявил о договоренности по пяти заключенным с Россией и Белоруссией

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения.
"Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.