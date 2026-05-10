23:07 10.05.2026 (обновлено: 23:17 10.05.2026)
Трамп заявил о договоренности по пяти заключенным с Россией и Белоруссией

© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения.
  • Он поблагодарил Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения.
"Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.
