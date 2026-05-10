20:08 10.05.2026
США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана, утверждает CENTCOM

Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Флаги США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США развернули 61 торговое судно в рамках морской блокады Ирана, утверждает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
  • Более 20 военных кораблей США участвуют в обеспечении блокады Ирана.
  • Силы CENTCOM вывели из строя четыре судна для обеспечения соблюдения режима блокады.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов развернули свыше 60 торговых судов в рамках морской блокады Ирана, утверждает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
В субботу CENTCOM сообщал о том, что ВС США развернули 58 торговых судов и повредили четыре.
"Более 20 военных кораблей США участвуют в обеспечении блокады Ирана. Силы CENTCOM развернули 61 коммерческое судно и вывели из строя четыре, чтобы обеспечить соблюдение режима блокады", - написал CENTCOM в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
