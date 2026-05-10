Собаку, потерявшуюся 12 лет назад, вернули хозяину благодаря микрочипу

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Тринадцатилетняя собака породы хаски благодаря микрочипу воссоединилась со своим хозяином в США спустя 12 лет после пропажи, сообщает журнал People

"Тринадцатилетняя хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя более десяти лет после своего исчезновения благодаря микрочипу", - сообщает издание.

Согласно публикации, хаски пропала в 2014 году во время переезда хозяина из штата Нью-Мексико в Техас и спустя более 12 лет жизни на улице в апреле этого года была спасена приютом за более чем 2,2 тысячи километров от дома - во Флориде.