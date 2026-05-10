19:36 10.05.2026 (обновлено: 20:05 10.05.2026)
В Сургутском районе ХМАО выпал снег до шести сантиметров

© Кадр видео из соцсетейСнегопад в Сургутском районе ХМАО. 10 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сургутском районе ХМАО выпал снег до шести сантиметров.
  • Из-за метели вводится временное ограничение скорости на некоторых участках автодорог в ХМАО.
  • В Пыть-Яхе сильные порывы ветра сорвали кровлю с многоквартирного дома.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Снег до шести сантиметров выпал в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, на улице продолжается сильная метель, рассказал РИА Новости местный житель Александр.
Как ранее сообщали агентству жители Ханты-Мансийска, в ночь на воскресенье снегопад накрыл также и столицу Югры.
"Сейчас вот смотрю на лужайку, которая раньше была сухая и без снега, сантиметров пять-шесть, может, будет. Метет хорошо", - сказал собеседник агентства.
По словам югорчанина, непогода началась в районе внезапно, и, судя по предоставленным им видео, ветер не успокаивается и сильно шатает деревья.
"Сейчас на машине езжу по работе, видимость где-то метров 50, не больше. Причем чем севернее, тем хуже", - продолжил он.
По данным управления автодорог Югры, из-за метели вводится временное ограничение скорости в 70 километров в час на участках автодорог: 13-й – 34-й километры трассы СургутНижневартовск, северный и южный обходы Сургута, восточная объездная Сургута, 13-й – 43-й километры трассы Сургут – Лянтор, 59-й – 43-й километры трассы Сургут – Нефтеюганск.
В свою очередь, прокуратура округа информировала, что в югорском Пыть-Яхе сильные порывы ветра сорвали кровлю с многоквартирного дома.
