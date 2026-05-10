В Сургутском районе ХМАО выпал снег до шести сантиметров.

В Пыть-Яхе сильные порывы ветра сорвали кровлю с многоквартирного дома.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Снег до шести сантиметров выпал в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, на улице продолжается сильная метель, рассказал РИА Новости местный житель Александр.

Как ранее сообщали агентству жители Ханты-Мансийска , в ночь на воскресенье снегопад накрыл также и столицу Югры.

"Сейчас вот смотрю на лужайку, которая раньше была сухая и без снега, сантиметров пять-шесть, может, будет. Метет хорошо", - сказал собеседник агентства.

По словам югорчанина, непогода началась в районе внезапно, и, судя по предоставленным им видео, ветер не успокаивается и сильно шатает деревья.

"Сейчас на машине езжу по работе, видимость где-то метров 50, не больше. Причем чем севернее, тем хуже", - продолжил он.

По данным управления автодорог Югры, из-за метели вводится временное ограничение скорости в 70 километров в час на участках автодорог: 13-й – 34-й километры трассы Сургут Нижневартовск , северный и южный обходы Сургута, восточная объездная Сургута, 13-й – 43-й километры трассы Сургут – Лянтор , 59-й – 43-й километры трассы Сургут – Нефтеюганск