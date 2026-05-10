В ФРГ обсуждают кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии обсуждают возможность посредничества президента Штайнмайера в диалоге Европы и России.
- Путин предлагал на эту роль экс-канцлера Герхарда Шрёдера.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правящая коалиция Германии обсуждает возможность посредничества президента Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге Европы и России, пишет журнал Spiegel.
"На выходных будет обсуждаться еще одно возможное имя. Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер", — утверждает источник издания в коалиции.
Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, предложил на эту роль бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По данным СМИ, Берлин его кандидатуру отвергает.
В последнее время все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией со стороны европейских стран. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с членами блока подготовку к переговорам Москвой, когда для них будет "правильный момент".
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву своего дипломатического советника. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что контакты следует восстановить для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. Он также признавал, что единственным решением украинского конфликта станет соглашение с Россией. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
