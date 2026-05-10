17:37 10.05.2026
Против жительницы Уфы, пропивавшей детское пособие, завели дело

В Уфе возбудили дела против пропивающей детские пособия многодетной матери

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против жительницы Уфы, пропивавшей детское пособие, завели уголовное дело.
  • Ранее социальные службы изъяли у нее пятерых детей.
  • Также уголовные дела возбуждены против должностных лиц, допустивших халатность в работе с семьей.
УФА, 10 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела против многодетной уфимки, пропивающей детские пособия, и против должностных лиц, допустивших халатность в работе с семьей, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее прокуратура региона сообщала, что социальные службы изъяли пятерых детей от 3 до 15 лет у уфимки, злоупотреблявшей спиртным. Как сообщили в региональном СУСК, нарушение удалось выявить благодаря мониторингу социальных медиа. По данным ведомства, женщина систематически злоупотребляла алкоголем и расходовала детские пособия на личные нужды, не обеспечивая детей едой и одеждой. В ведомстве отметили бездействие сотрудников органов опеки, которые не приняли мер по защите детей, несмотря на очевидные признаки их неблагополучия.
"По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщает СУСК.
ПроисшествияРоссияОрджоникидзевский районУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
