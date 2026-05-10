09:15 10.05.2026
Синоптик опровергла новости об аномальной жаре в июне по всей России

Посетители на "Парящем" мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синоптик Гидрометцентра Людмила Паршина опровергла новости об аномальной жаре в июне по всей России.
  • По предварительным данным Гидрометцентра, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.
  • Окончательный и точный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов.
"Только накануне июня будет известна средняя температура первого месяца лета, а информация об аномальных явлениях прогнозируется в ближайшие трое суток от их активности, поэтому утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя", - сказала собеседница агентства.
Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.
"Выше нормы на один градус средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края", - уточнила Паршина.
Синоптик отметила, что в центральных регионах РФ, включая Москву, июнь, по предварительным сведениям, не будет существенно отклоняться от нормы.
"И на остальной территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы, за исключением запада Якутии и континентальных районов Магаданской области, где прогнозируется более холодная погода", - добавила Паршина.
Собеседница агентства заключила, что верить непроверенным источникам не стоит, так как окончательный и точный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.
