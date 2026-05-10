В Калининграде прошел салют в честь годовщины Победы

КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Артиллерийский салют из 30 залпов завершил в Калининграде празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.
Жители Калининграда смогли увидеть около десяти видов праздничных салютных соцветий различных цветовых гамм.
В 10.00 утра по местному времени в Калининграде прошел парад ко Дню Победы, в котором приняли участие более тысячи военнослужащих, а также 10 единиц техники времен Великой Отечественной войны. В программе празднования 9 мая в Калининграде также состоялось выступление Калининградского драматического театра и Калининградского симфонического оркестра, Балтийского Казачьего хора, ансамбля песни и пляски "Пограничник Балтики", ансамбля песни и пляски Балтийского флота. В военно-мемориальный музейном комплексе "Форт №5" для посетителей организовали бесплатные экскурсии и реконструкцию штурма Кенигсберга.