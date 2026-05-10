Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде прошел салют в честь годовщины Победы - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 10.05.2026 (обновлено: 10:11 10.05.2026)
В Калининграде прошел салют в честь годовщины Победы

РИА Новости: в Калининграде прошел салют в честь годовщины Победы

© РИА НовостиСалют в честь годовщины Победы в Калининграде. 9 мая 2026
Салют в честь годовщины Победы в Калининграде. 9 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости
Салют в честь годовщины Победы в Калининграде. 9 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде прошел артиллерийский салют в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • Салют был дан военнослужащими морской пехоты Балтфлота и артиллерийского полка из двух салютных установок и трех 100-миллиметровых пушек.
  • В рамках празднования 9 мая в Калининграде также прошел парад с участием более тысячи военнослужащих и 10 единиц техники времен Великой Отечественной войны.
КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Артиллерийский салют из 30 залпов завершил в Калининграде празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.
По информации пресс-службы Балтийского флота, салют дали военнослужащие морской пехоты Балтфлота и артиллерийского полка армейского корпуса Ленинградского военного округа из двух салютных установок 2А85 и трех 100-миллиметровых пушек МТ-12.
Жители Калининграда смогли увидеть около десяти видов праздничных салютных соцветий различных цветовых гамм.
В 10.00 утра по местному времени в Калининграде прошел парад ко Дню Победы, в котором приняли участие более тысячи военнослужащих, а также 10 единиц техники времен Великой Отечественной войны. В программе празднования 9 мая в Калининграде также состоялось выступление Калининградского драматического театра и Калининградского симфонического оркестра, Балтийского Казачьего хора, ансамбля песни и пляски "Пограничник Балтики", ансамбля песни и пляски Балтийского флота. В военно-мемориальный музейном комплексе "Форт №5" для посетителей организовали бесплатные экскурсии и реконструкцию штурма Кенигсберга.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге. 9 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Петербурге празднование Дня Победы завершилось салютом
Вчера, 23:56
 
КалининградКенигсбергБалтийский флот ВМФ РоссииМТ-12 "Рапира"День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала