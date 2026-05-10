На юге Сахалина в автомобиле нашли тела трех мужчин
08:12 10.05.2026 (обновлено: 10:51 10.05.2026)
На юге Сахалина в автомобиле нашли тела трех мужчин

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Сахалина в автомобиле нашли тела трех мужчин без признаков насильственной смерти.
  • Идет доследственная проверка.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая — РИА Новости. Тела трех мужчин нашли в автомобиле в районе мыса Крильон на юге Сахалина, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти, организовано проведение доследственной проверки", — говорится в заявлении.
К выяснению причин произошедшего подключилось управление СК России по области. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
