Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные профессии в России - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 10.05.2026
Названы самые востребованные профессии в России

РИА Новости: сфера ритейла стала самой востребованной в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудник в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий в России.
  • В ритейле наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.
  • В промышленности и производстве больше всего нужны слесари, электрики и токари, а в строительстве — электромонтажники, электрогазосварщики и слесари-сантехники.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
Больше всего, по данным аналитиков, вакансий в ритейле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в этой сфере - это продавец-консультант, кассир и администратор магазина.
На втором месте идут промышленность и производство, и в этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари, а среди инженерно-технического персонала - конструкторы, технологи и механики.
Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство: российским работодателям больше всего нужны электромонтажники, электрогазосварщики и слесари-сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики.
Также в число сфер, в которых активнее всего ищут новых сотрудников, вошли транспорт, логистика и медицина.
Девушка в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В России появилась вакансия музы
29 апреля, 04:44
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала