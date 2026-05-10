Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствует стремление Армении развивать связи, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 10.05.2026
Россия приветствует стремление Армении развивать связи, заявил Песков

Песков: Россия одобряет стремление Армении развивать связи по всем направлениям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приветствует стремление Армении развивать связи по всем направлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • В Ереване 4–5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также организован первый саммит «Армения — ЕС».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия приветствует стремления Армении развивать связи по всем направлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствуем устремление к развитию добрых отношений по всем направлениям Армении", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также организован первый саммит "Армения - ЕС".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин высказался о возможности "мягкого развода" с Арменией
9 мая, 21:27
 
РоссияАрменияЕреванДмитрий ПесковПавел ЗарубинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала