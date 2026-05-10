В Риме прошла акция "Бессмертный полк"

РИМ, 10 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" с участием российских соотечественников и единомышленников-итальянцев прошла в воскресенье на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции, соотечественники и жители Италии всех возрастов, принесли к памятнику святого Франциска Ассизского фотографии ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла, а также флаги России, СССР и республик Донбасса.

Перед началом собравшиеся почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего мероприятие продолжилось исполнением песен военных лет и воспоминаниями участников митинга о родственниках-ветеранах.

"Мы выходим уже десятый раз. Это наш юбилейный год. Нам в Риме, слава богу, ничего не запрещают. Мы выходим со всеми возможными флагами. Все, кто приходят и понимает ситуацию, поддерживают нашу политику", - заявила организатор акции Тамара Джуранова РИА Новости.

Один из выступавших, историк Сильвио Маркони, заявил, что живущие в Италии россияне, итальянцы и выходцы из бывших советских республик должны противостоять исторической лжи и попыткам очернить память о подвиге советского народа. По его словам, недопустимо ставить знак равенства между нацизмом и теми, кто боролся против него, а память о победе над нацизмом должна оставаться не только воспоминанием, но и борьбой против фальсификации истории.

"Наша историческая память, друзья, товарищи — это не просто память, это ежедневная борьба против позора, которым пытаются очернить то, что произошло, потому что нацифашизм всегда будет побежден благодаря героическом народу Советского Союза", - заявил историк.

