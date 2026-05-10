В Риме прошла акция "Бессмертный полк"
14:47 10.05.2026
В Риме прошла акция "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Риме на площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано прошла акция «Бессмертный полк» с участием российских соотечественников и единомышленников-итальянцев.
  • Участники акции принесли фотографии ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла, а также флаги России, СССР и республик Донбасса.
  • Памятные мероприятия с возложением венков к монументам партизанам и акция «Бессмертный полк» прошли во всей Италии: в Милане, Флоренции, Катанье и Генуе.
РИМ, 10 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" с участием российских соотечественников и единомышленников-итальянцев прошла в воскресенье на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции, соотечественники и жители Италии всех возрастов, принесли к памятнику святого Франциска Ассизского фотографии ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла, а также флаги России, СССР и республик Донбасса.
Перед началом собравшиеся почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего мероприятие продолжилось исполнением песен военных лет и воспоминаниями участников митинга о родственниках-ветеранах.
"Мы выходим уже десятый раз. Это наш юбилейный год. Нам в Риме, слава богу, ничего не запрещают. Мы выходим со всеми возможными флагами. Все, кто приходят и понимает ситуацию, поддерживают нашу политику", - заявила организатор акции Тамара Джуранова РИА Новости.
Один из выступавших, историк Сильвио Маркони, заявил, что живущие в Италии россияне, итальянцы и выходцы из бывших советских республик должны противостоять исторической лжи и попыткам очернить память о подвиге советского народа. По его словам, недопустимо ставить знак равенства между нацизмом и теми, кто боролся против него, а память о победе над нацизмом должна оставаться не только воспоминанием, но и борьбой против фальсификации истории.
"Наша историческая память, друзья, товарищи — это не просто память, это ежедневная борьба против позора, которым пытаются очернить то, что произошло, потому что нацифашизм всегда будет побежден благодаря героическом народу Советского Союза", - заявил историк.
Памятные мероприятия с возложением венков к монументам партизанам и акция "Бессмертный полк" прошли во всей Италии. Памятное шествия состоялись в Милане, Флоренции и Катанье на Сицилии.
В Генуе по случаю Дня Победы прошла традиционная памятная церемония на кладбище "Стальено" у монумента герою СССР и Италии Федору Полетаеву с шествием "Бессмертного полка". В Риме по случаю Дня Победы прошла церемония открытия оливковой рощи, посвященной традициям дружбы, мира, сотрудничества между Россией и Италией, на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек,
