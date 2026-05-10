Путин внес в Госдуму договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией, документ доступен в думской электронной базе

"Ратифицировать Договор об углублении союзнического взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанный в городе Москве 9 мая 2026 года", - сказано в тексте проекта федерального закона.

Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами.

Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышения благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.