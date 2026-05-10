В День Победы Верховный главнокомандующий России ответил на вопросы журналистов. Мировые информационные агентства прежде всего подхватили и понесли его фразу "Дело (украинский кризис) идет к завершению".

Это неудивительно: Европа не знала более тяжелого конфликта со времен окончания Второй мировой войны. Встав на неправильную сторону истории, поддержав и спонсировав Киев, ЕС впал в нищету и позор и теперь не знает, как из всего этого выпутаться.

Президент Путин отметил, однако, что даже в Европе еще остались умные люди, с которыми можно договариваться. Они понимают, что Запад проиграл безнадежно. Ведь истинной целью навязанного Москве конфликта было вовсе не мифическое "спасение Украины". В 2022 году западники целились исключительно в Россию.

Там ждали нашего "сокрушительного поражения, <…> крушения государственности в течение нескольких месяцев", — отметил Владимир Путин. Но у них не получилось. И теперь глобалистские элиты продолжают наращивать эскалацию, однако многие европейские политики, осознав, к краю какой пропасти подошли, пытаются наводить мосты с Россией и строить диалог.

Российский президент подчеркнул, что наша страна никогда от переговоров не отказывалась. Лично Путин в качестве достойного переговорщика видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. "А так — пускай выбирают европейцы такого лидера, которому доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес".

В отношении Ирана президент повторил свое предложение по вывозу обогащенного урана в Россию и раскрыл секрет: оказывается, с этой идеей изначально согласились все стороны ближневосточного конфликта. Потом, правда, Штаты потребовали вывоза урана к ним, а Иран решил оставить его у себя. Однако предложение России остается на столе — и только его выполнение может гарантировать устойчивый мир в регионе.

Прозвучала и тема наших отношений с Арменией. Президент России выразил уважение к выбору армянского народа, если тот проголосует на референдуме за членство в ЕС. Однако напомнил, что тогда республике придется покинуть ЕАЭС (на который завязана вся ее экономика). В этой ситуации Россия пойдет на "мирный, интеллигентный развод" с Арменией, предоставив страну ее судьбе.

Путин напомнил, однако, о тяжелом положении Украины, где все войны и мятежи появились именно после того, как европейцы жестко продавили Киев на ассоциацию с ЕС. Началось с экономических вопросов, а закончилось тем, что Украина потеряла свою демографию и экономику, обратившись в Руину.

Новейшая история, таким образом, дает намек Еревану. А так, древний армянский народ волен сам выбирать свою судьбу. "Пожалуйста, мы против не будем", — отметил президент России.

Предельно сдержанный и вежливый тон заявлений президента России не должен обманывать. Из слов Путина стало понятно, какое давление Москва оказала на Киев и поддерживающие его страны, чтобы обеспечить нормальный ход перемирия на День Победы.

Велись переговоры с крупнейшими ядерными державами мира — Китаем, Индией, США. Мировых лидеров предупреждали о неизбежном ответе Москвы и возможности грядущей эскалации.

В сущности, мир в эти дни прошел по грани глобальной войны, а удержала его на краю, как всегда, Россия. Навязав свою волю противнику, Москва добилась исполнения условий перемирия и предотвратила перерастание украинского конфликта в мировую войну с непредсказуемыми и страшными последствиями.

Как видим, несмотря на свою открытость к диалогу, российское руководство продолжает твердо отстаивать наши изначальные позиции. Постоянно умоляющий о встрече с Путиным Зеленский может приехать в Москву, его здесь встретят и поговорят. Возможна встреча с ним и в третьей стране, но только при условии, что "будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу".

Переговоры ради переговоров никому не нужны, недаром Путин упомянул Минск, где все совещались часами с известным результатом. Наша решимость добиваться реального долгосрочного мира поддержана всем нашим оборонным потенциалом. А пока, по словам президента, "наши Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника".