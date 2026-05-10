Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Путина о том, что Герхард Шредер был бы предпочтительным переговорщиком между Россией и Европой.
- Некоторые читатели считают Герхарда Шредера подходящим партнером для переговоров и вспоминают его с ностальгией.
- Читатели Die Welt высказались о важности продуктивных отношений с Россией.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Путина, в котором он назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера предпочтительным переговорщиком между Россией и Европой.
"Он был выдающимся канцлером, обладавшим политической смелостью для инициирования масштабных реформ, экономические и структурные последствия которых Германия ощущала еще долго после ухода Меркель. В то же время он уделял особое внимание стабильным отношениям с Россией. <…> Его политический подход был долгосрочным: Шрёдер мыслил в категориях эпох, а не избирательных циклов. Это отличает его от современных такс, которые погрязли в мелочах повседневной политики и в конечном итоге ничего не добились", — подчеркнул Filipp P.
"Шрёдер был бы подходящим партнером на переговорах. Он был последним хорошим канцлером Германии. После всех последовавших катастроф многие немцы, вероятно, вспоминают его с ностальгией", — отметил Maik R.
"Необходимо использовать любую возможность для прекращения этого конфликта. Почему бы не сделать это с Герхардом Шрёдером?" — считает Sandra K.
"Украина — бывшая советская республика; этот вопрос нас никогда не волновал. Для нас важны продуктивные отношения с Россией. Мы видим, к чему ведет это вмешательство — что вскоре мы уже не сможем сами себя контролировать", — заключил Reinhold K.
Накануне Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость России для диалога.