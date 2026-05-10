02:16 10.05.2026
Внук ветерана рассказал, что Путин поздравил его деда со столетием

Президент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина со столетним юбилеем.
  • Иван Лыткин отметил 100-летний юбилей 10 апреля.
  • Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, а после войны служил в разных регионах СССР и за рубежом.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина, которого обнял на параде на Красной площади в прошлом году, рассказал РИА Новости внук ветерана.
Лыткин отметил 100-летний юбилей 10 апреля этого года.
"Да, поздравлял, и представитель аппарата президента приезжал на день рождения", - сказал внук Лыткина в ответ на вопрос, получил ли его дед поздравление от президента.
На параде в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в 2025 году глава государства пообщался с ветераном и обнял его на прощание.
Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после присутствия колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".
