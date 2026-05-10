Врач объяснила, почему нельзя купаться в пруду

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Алина Азизова предупредила, что купание в теплых стоячих водоемах может привести к заражению церкариозом, или «зудом купальщика».

Наибольший риск заражения связан с мелководными и хорошо прогреваемыми водоемами со стоячей водой, обилием растительности и водоплавающими птицами.

Для профилактики заболевания рекомендуется избегать купания в таких водоемах, использовать репелленты, принимать душ после купания и не пить воду из открытых источников.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Купание в теплом водоеме может закончиться "зудом купальщика", поэтому стоит избегать водоемов со стоящей водой, обилием растительности и птицами, а также мыться после купания в пресных водоёмах и не пить из них, прокомментировала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова.

"Отдых тёплой весной или летом у тихих озер или прудов привлекает многих. Однако купание в таких водоемах может привести к заражению церкариозом, или "зудом купальщика" - паразитарным заболеванием кожи, которое возникает после купания в пресных водоёмах - особенно в прудах и озёрах со стоячей тёплой водой", - предупредила врач.

Причина заболевания - микроскопические личинки паразитов, которые живут в воде (в организме человека их нет). "Наибольший риск связан с мелкими и хорошо прогреваемыми водоёмами, где вода стоит или медленно движется, а также с местами, где много растительности у берега и есть утки и другие водоплавающие птицы. При этом внешне вода может выглядеть чистой, и определить наличие этих личинок невозможно", - обратила внимание Азизова.

Чтобы обезопасить себя нужно учитывать особенности водоема - не купаться в стоячей воде с густой растительностью, на мелководье и в местах, где обитают птицы. Также перед плаванием стоит использовать репелленты в виде мазей или спреев. "После купания важно сразу вытереться полотенцем, а при возможности - принять душ с или хотя бы ополоснуться чистой водой", - подчеркнула эксперт.

Кроме того она порекомендовала не пить воду из открытых источников. А в качестве дополнительной защиты использовать плотную одежду для плавания и головные уборы, закрывающие кожу.

Врач также объяснила, что заболевание может проявиться не сразу, а через несколько часов или даже дней. Сначала на коже возникает покраснение или мелкая пузырьковая сыпь, затем может развиться воспаление кожи с сильным зудом, жжением и волдырями. Иногда зуд сохраняется до двух с лишним недель. В отдельных случаях присоединяются общие симптомы: тошнота, рвота, повышение температуры, головная боль, бессонница и появление пигментных пятен.