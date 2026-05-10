В СФ предложили создать проект в помощь ветеранам, получившим ранения

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Сенатор Игорь Мурог предложил обсудить вопрос о запуске в регионах пилотного проекта "Школьный волонтер", в рамках которого старшеклассники могли бы помогать одиноким ветеранам, нуждающимся в поддержке по состоянию здоровья.
"Было бы полезно запустить пилотный проект "Школьный волонтер" в шести-семи регионах, где старшеклассники-волонтёры под кураторством соцработников и медиков будут помогать ветеранам-инвалидам в несложных бытовых задачах", - сказал парламентарий РИА Новости.
По его мнению, это поможет сохранить лучшие традиции помощи и поддержки тем, кто в них нуждается, при этом в безопасном, профессионально организованном формате, соответствующем современным стандартам социальной работы.
Мурог отметил, что данную инициативу стоит развивать исключительно на добровольной основе и в связке с органами соцзащиты.
"Уже сегодня общественники координируют волонтерские маршруты, включая бытовую помощь, доставку лекарств и сопровождение. Однако участие несовершеннолетних все-таки требует особых мер: инструктажей, сопровождения взрослых и учета медицинских ограничений", - сказал он.