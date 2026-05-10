Фицо заявил, что ждет звонков из ЕС с расспросами о переговорах с Путиным - РИА Новости, 10.05.2026
12:00 10.05.2026 (обновлено: 15:44 10.05.2026)
Фицо заявил, что ждет звонков из ЕС с расспросами о переговорах с Путиным

© AP Photo / Petr David Josek — Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики скоро будут звонить ему с расспросами о его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
  • Фицо подчеркнул ценность встреч с Зеленским и Путиным, так как они позволяют получить ценную информацию.
  • Путин провел переговоры с Фицо в Москве по случаю Дня Победы.
БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики скоро будут звонить ему с расспросами о его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Ценность встреч, которые я провожу с Зеленским или президентом Путиным, заключается в том, что мы получаем ценную информацию. Через минуту (европейские политики - ред.) уже будут звонить: "Что сказал Путин? Что сказал Путин?". Я на это скажу: "Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия - маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
В свою очередь, политолог Станислав Ткаченко считает, что Фицо всем своим поведением показывает, что ЕС не имеет права заставлять всех политиков действовать одинаково, а сам факт нерусофобских действий вызывает раздражение в Евросоюзе.
"Существует рациональная и иррациональная причины давления Брюсселя на словацкого премьера Роберта Фицо. Иррациональная – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Когда кто-то совершает нерусофобские действия, европейцев это бесит", – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.
Путин провел в субботу переговоры с Фицо, который находился в Москве по случаю Дня Победы.
