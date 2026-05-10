Сбежавшего в Венгрию экс-генпрокурора Польши заметили в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, сбежавший в Венгрию, был замечен в США.
- Есть информацию о том, что он прибыл в США, сообщил нынешний генпрокурор республики.
- При этом он затруднился сказать, намерен ли Зебро остаться в Америке или направляется в третью страну.
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Сбежавший в Венгрию бывший министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро был замечен в США, сообщил нынешний генпрокурор республики Валдемар Журек.
"В настоящее время мы имеем информацию о том, что он прибыл в США", - сказал Журек в эфире Польского телевидения.
В свою очередь, телеканал TVN опубликовал фото Зебро в аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси.
По этому поводу национальная прокуратура Польши заявила на платформе Х, что "независимо от места пребывания Збигнева Зебро прокурор задействует все средства, предусмотренные польским и международным правом, чтобы доставить подозреваемого в Польшу и предъявить ему обвинения".
Ранее являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей супругой. Суд в Польше заочно арестовал экс-генпрокурора. Он объявлен в розыск. До него в Венгрии убежище уже получил находящийся под следствием бывший директор правительственного агентства государственных резервов Марчин Романовский.
По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.
4 ноября 2025, 15:50