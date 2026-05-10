Польша заявила о готовности принять тысячи американских солдат из Германии

В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.

ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Польша готова принять на своей территории 5 тысяч американских солдат из Германии, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игнаций Немчицкий в эфире радиостанции RMF FM

"Президент Трамп ранее говорил о том, что выведет из Германии около 5 тысяч солдат. Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы", - сказал Немчицкий.

Он добавил, что Польша готова для этих целей расширить необходимую военную инфраструктуру. "У нас есть инфраструктура. Американские солдаты уже какое-то время присутствуют в Польше. Мы в состоянии расширять инфраструктуру в достаточно быстром темпе, если будет такая необходимость", - сообщил замминистра.

"С нашей стороны имеется полная готовность обслуживать дополнительный контингент американских солдат", - заключил он.