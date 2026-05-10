На Пхукете пропал россиянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Валех Гасанов пропал на Пхукете.
- Перед исчезновением он попросил у матери деньги на уплату штрафа, который ему якобы требовали заплатить в полицейском участке.
- После того как мать перевела деньги, Гасанов перестал выходить на связь, и волонтеры начали его поиски.
БАНГКОК, 10 мая - РИА Новости. Россиянин из Ростовской области пропал на Пхукете, попросив перед исчезновением у родных крупную сумму денег, сообщила РИА Новости волонтер и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.
По ее словам, 34-летний Валех Гасанов проживал в Таиланде более года, а незадолго до исчезновения сообщил матери по телефону о том, что познакомился с местной девушкой.
"Второго мая Валех позвонил Валентине из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5-10 тысяч батов (11,5-23 тысячи рублей - ред.), которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел - разъединили", - сказала волонтер.
Деньги на штраф женщина перевела в полном объеме, после этого сын исчез и больше на связь не выходил, отметила Шерстобоева.
Волонтеры занялись поисками.
