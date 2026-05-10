Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете пропал россиянин - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 10.05.2026 (обновлено: 17:43 10.05.2026)
На Пхукете пропал россиянин

РИА Новости: пропавший в Таиланде россиянин просил у родных крупную сумму денег

CC BY-SA 2.0 / Andy Mitchell / Longboats, Nai Yang Beach, PhuketНа острове Пхукет
На острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
CC BY-SA 2.0 / Andy Mitchell / Longboats, Nai Yang Beach, Phuket
На острове Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Валех Гасанов пропал на Пхукете.
  • Перед исчезновением он попросил у матери деньги на уплату штрафа, который ему якобы требовали заплатить в полицейском участке.
  • После того как мать перевела деньги, Гасанов перестал выходить на связь, и волонтеры начали его поиски.
БАНГКОК, 10 мая - РИА Новости. Россиянин из Ростовской области пропал на Пхукете, попросив перед исчезновением у родных крупную сумму денег, сообщила РИА Новости волонтер и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.
По ее словам, 34-летний Валех Гасанов проживал в Таиланде более года, а незадолго до исчезновения сообщил матери по телефону о том, что познакомился с местной девушкой.
«
"Второго мая Валех позвонил Валентине из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5-10 тысяч батов (11,5-23 тысячи рублей - ред.), которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел - разъединили", - сказала волонтер.
Деньги на штраф женщина перевела в полном объеме, после этого сын исчез и больше на связь не выходил, отметила Шерстобоева.
Волонтеры занялись поисками.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Таиланде пропал 25-летний россиянин
26 февраля, 17:28
 
Ростовская областьПхукет (остров)Таиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала