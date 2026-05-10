13:47 10.05.2026
Песков прокомментировал антироссийские заявления на саммите в Ереване

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ненормальным решение Еревана предоставить площадку для антироссийских выступлений.
  • Дмитрий Песков отметил, что проведение в Ереване саммитов, подобных формату "Армения-ЕС", является суверенным правом армянских властей.
  • Посол Армении Гурген Арсенян был вызван в МИД России из-за предоставления трибуны Владимиру Зеленскому для угроз в адрес России на мероприятиях в Армении.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ненормальным решение Еревана предоставить площадку для антироссийских выступлений, это не вяжется с духом отношений России и Армении.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал проведение в Ереване саммитов, подобных формату "Армения-ЕС", отметив, что это является суверенным правом армянских властей.
"Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. Владимир Зеленский принимал участие в мероприятиях. Посол Армении в РФ Гурген Арсенян в последствии был вызван в МИД России, где ему было заявлено о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для угроз в адрес России в рамках недавних мероприятиях под эгидой ЕС в Армении.
В миреРоссияЕреванАрменияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинЕвросоюз
 
 
