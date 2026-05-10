В Перми подтопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

ПЕРМЬ, 10 мая - РИА Новости. Речная вода подтопила площадку на пермской набережной с арт-объектом "Счастье не за горами".

Глава города Эдуард Соснин в воскресенье написал в своем Telegram-канале, что Камская ГЭС проводит сброс воды, уровень воды в реке поднялся. При этом, по его словам, подтопления жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме.