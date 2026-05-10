Рейтинг@Mail.ru
В Перми подтопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами" - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 10.05.2026
В Перми подтопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

РИА Новости: в Перми подтопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

© РИА НовостиВода подтопила площадку в Перми с арт-объектом "Счастье не за горами"
Вода подтопила площадку в Перми с арт-объектом Счастье не за горами - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости
Вода подтопила площадку в Перми с арт-объектом "Счастье не за горами"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Речная вода подтопила площадку на пермской набережной с арт-объектом «Счастье не за горами».
  • Глава города Эдуард Соснин сообщил, что Камская ГЭС проводит сброс воды, уровень воды в реке поднялся, но подтопления жилых территорий нет.
ПЕРМЬ, 10 мая - РИА Новости. Речная вода подтопила площадку на пермской набережной с арт-объектом "Счастье не за горами".
Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье вода из реки Камы вышла из берегов на часть набережной, где расположена на металлических стойках надпись "Счастье не за горами" - одна из самых узнаваемых достопримечательностей Перми. Объект появлялся во многих фильмах и сериалах, снятых в регионе. Он оказывался подтоплен в 2020, 2025 годах.
Глава города Эдуард Соснин в воскресенье написал в своем Telegram-канале, что Камская ГЭС проводит сброс воды, уровень воды в реке поднялся. При этом, по его словам, подтопления жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме.
Подтопление могил участников СВО на кладбище в Троицке Челябинской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Троицке начали осушение кладбища, где затопило могилы бойцов СВО
30 марта, 14:02
 
ПроисшествияПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала