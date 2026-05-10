Бойцы "Севера" посмотрели парад в День Победы на 30 площадках в зоне СВО

БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Более 30 площадок организовали для военнослужащих 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" для трансляции парада в День Победы, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Гроза".

"Более 30 специализированных площадок для трансляции Парада Победы было организовано для военнослужащих 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в подразделениях в зависимости от обстановки были развернуты пункты трансляции — от небольших до крупных. Там, где позволяла ситуация, удавалось собрать большое количество военнослужащих, иногда на переднем крае бойцы смотрели трансляцию небольшими группами по два-три человека.