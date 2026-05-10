Рейтинг@Mail.ru
В постсовете ОБСЕ воспринимают заявления России, заявил Полянский - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 10.05.2026
В постсовете ОБСЕ воспринимают заявления России, заявил Полянский

Полянский: в постоянном совете ОБСЕ внимательно воспринимают заявления РФ

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что в постоянном совете ОБСЕ внимательно воспринимают заявления российской стороны.
  • По словам дипломата, на площадке ОБСЕ идет более профессиональный обмен мнениями по различным вопросам, включая безопасность Европы и ситуацию на Украине.
  • Полянский отметил, что выступления на Постсовете являются эффективным способом доведения позиции Москвы по конкретным вопросам.
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. В постоянном совете ОБСЕ внимательно воспринимают заявления российской стороны, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при этой Организации Дмитрий Полянский.
"Они могут делать вид, что не слышат, но все фиксируется и все доводится до столиц. Другой такой площадки у нас сейчас нет. Есть, конечно, ООН - гораздо более значимая структура, устав ООН является стержнем международного права. Но на площадке ООН украинский кризис обсуждается скорее медийно и довольно неконкретно. Это просто обмен позициями. При этом не стоит забывать, что ОБСЕ - одна из крупнейших региональных организаций в мире с охватом более 1 миллиарда человек", - сказал он.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Полянский оценил работу механизма ОБСЕ по контролю над вооружениями
03:07
По словам дипломата, на площадке ОБСЕ идет более профессиональный - и если не диалог - "то хотя бы обмен монологами", где российская сторона может донести свои оценки по различным сюжетам - по безопасности Европы, милитаризации Европы, ситуации на Украине, действиям Киева.
"И это, конечно, попадает в европейские столицы. Это может игнорироваться на уровне публичных ответов на наши выступления, но докладывается обязательно. Я в этом убедился, например, когда в одном из выступлений буквально по горячим следам затронул тему предоставления прибалтийскими государствами своего воздушного пространства для украинских дронов", - добавил постпред.
По его словам, реакция последовала сразу - в нескольких столицах российские послы получили соответствующие сигналы по поводу оценок, которые были озвучены Россией на площадке ОБСЕ.
"То есть воспринимают они все очень внимательно. То же самое было, когда мы впервые прямо обвинили их в подготовке к задействованию ядерного оружия. Очень нервная реакция последовала со стороны Англии и Франции на то, что мы говорили в Постсовете", - добавил Полянский.
Поэтому, по его словам, выступления на Постсовете - эффективный способ доведения позиции Москвы по конкретным вопросам. "Другого такого механизма у нас сейчас просто нет", - пояснил собеседник агентства.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
ОБСЕ игнорирует признаки грядущего конфликта в Европе, заявил Полянский
8 мая, 04:12
 
РоссияЕвропаУкраинаДмитрий ПолянскийОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала