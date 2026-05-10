В постсовете ОБСЕ воспринимают заявления России, заявил Полянский

ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. В постоянном совете ОБСЕ внимательно воспринимают заявления российской стороны, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при этой Организации Дмитрий Полянский.
"Они могут делать вид, что не слышат, но все фиксируется и все доводится до столиц. Другой такой площадки у нас сейчас нет. Есть, конечно, ООН - гораздо более значимая структура, устав ООН является стержнем международного права. Но на площадке ООН украинский кризис обсуждается скорее медийно и довольно неконкретно. Это просто обмен позициями. При этом не стоит забывать, что ОБСЕ - одна из крупнейших региональных организаций в мире с охватом более 1 миллиарда человек", - сказал он.
"И это, конечно, попадает в европейские столицы. Это может игнорироваться на уровне публичных ответов на наши выступления, но докладывается обязательно. Я в этом убедился, например, когда в одном из выступлений буквально по горячим следам затронул тему предоставления прибалтийскими государствами своего воздушного пространства для украинских дронов", - добавил постпред.
По его словам, реакция последовала сразу - в нескольких столицах российские послы получили соответствующие сигналы по поводу оценок, которые были озвучены Россией на площадке ОБСЕ.
Поэтому, по его словам, выступления на Постсовете - эффективный способ доведения позиции Москвы по конкретным вопросам. "Другого такого механизма у нас сейчас просто нет", - пояснил собеседник агентства.