Эксперты объяснили, почему нефть есть не везде в мире

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Распределение нефти в мире зависит от сочетания геологических условий в далеком прошлом: накопления органического вещества, длительного воздействия высоких температур и давления, а также наличия природных "ловушек" для аккумуляции углеводородов, рассказала РИА Новости замгендиректора по геологоразведочным работам на нефть и газ Института Карпинского Валерия Степанова.

"Нефтяные месторождения распределены на поверхности Земли неравномерно. Для образования нефти требуется сочетание определенных геологических условий: накопление органического вещества (например, водорослей и остатков древних организмов), определенные температуры и давление на протяжении миллионов лет, наличие "ловушек", в которых флюид может сохраниться", - сказала она.

Степанова отметила, что "ловушка" для нефти и газа - это природный резервуар, в котором происходит аккумуляция углеводородов и формируется их залежь. Кроме того, на формирование скоплений углеводородов влияют другие факторы - тектоника, климат, обстановка осадконакопления - море это или континент. В каждый период геологического времени этот набор факторов был совершенно уникальный для разных континентов, регионов, областей.

Например, по данным исследований, приводимых геологом-нефтяником из Вашингтонского университета Скоттом Монтгомери, содержание органики в породах всего в 2% достаточно, чтобы добыча считалась рентабельной, а в породах региона Персидского залива содержание доходит до 13% и даже может превышать этот уровень.

Ученые считают, что страны этого региона богаты нефтью из‑за столкновения литосферных плит, которое длится 35 миллионов лет. На иранской стороне образовались смятые горные породы - горы Загрос, а на арабской - куполообразные структуры. Эти особенности, а также глубокая котловина под заливом создали условия для формирования и накопления нефти и газа.

"И про Россию . Как государство с самой большой территорией и акваторией арктического шельфа, наша страна включает крупнейшие скопления нефти и газа - в силу того, что в ее пределах сосредоточены осадочные бассейны, где на определенных этапах геологического развития сошлись все необходимые факторы нефтегазообразования", - указала Степанова.