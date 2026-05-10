04:02 10.05.2026
Эксперты объяснили, почему нефть есть не везде в мире

РИА Новости: распределение нефти зависит от сочетания геологических условий

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Распределение нефти в мире зависит от сочетания геологических условий в далеком прошлом: накопления органического вещества, длительного воздействия высоких температур и давления, а также наличия природных «ловушек» для аккумуляции углеводородов.
  • Страны Персидского залива богаты нефтью из-за уникальных геологических условий, созданных столкновением литосферных плит.
  • В России крупнейшие скопления нефти и газа сосредоточены в осадочных бассейнах, где сошлись все необходимые факторы нефтегазообразования, при этом геологов интересует потенциал отдаленных регионов, таких как Восточная Сибирь и шельф арктических морей.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Распределение нефти в мире зависит от сочетания геологических условий в далеком прошлом: накопления органического вещества, длительного воздействия высоких температур и давления, а также наличия природных "ловушек" для аккумуляции углеводородов, рассказала РИА Новости замгендиректора по геологоразведочным работам на нефть и газ Института Карпинского Валерия Степанова.
"Нефтяные месторождения распределены на поверхности Земли неравномерно. Для образования нефти требуется сочетание определенных геологических условий: накопление органического вещества (например, водорослей и остатков древних организмов), определенные температуры и давление на протяжении миллионов лет, наличие "ловушек", в которых флюид может сохраниться", - сказала она.
Степанова отметила, что "ловушка" для нефти и газа - это природный резервуар, в котором происходит аккумуляция углеводородов и формируется их залежь. Кроме того, на формирование скоплений углеводородов влияют другие факторы - тектоника, климат, обстановка осадконакопления - море это или континент. В каждый период геологического времени этот набор факторов был совершенно уникальный для разных континентов, регионов, областей.
Например, по данным исследований, приводимых геологом-нефтяником из Вашингтонского университета Скоттом Монтгомери, содержание органики в породах всего в 2% достаточно, чтобы добыча считалась рентабельной, а в породах региона Персидского залива содержание доходит до 13% и даже может превышать этот уровень.
Ученые считают, что страны этого региона богаты нефтью из‑за столкновения литосферных плит, которое длится 35 миллионов лет. На иранской стороне образовались смятые горные породы - горы Загрос, а на арабской - куполообразные структуры. Эти особенности, а также глубокая котловина под заливом создали условия для формирования и накопления нефти и газа.
"И про Россию. Как государство с самой большой территорией и акваторией арктического шельфа, наша страна включает крупнейшие скопления нефти и газа - в силу того, что в ее пределах сосредоточены осадочные бассейны, где на определенных этапах геологического развития сошлись все необходимые факторы нефтегазообразования", - указала Степанова.
Она отметила, что наиболее доступные в инфраструктурном плане территории РФ уже хорошо изучены и продолжают составлять основной вклад в общую нефтедобычу. А в фокусе внимания геологов - отдаленные регионы, где также прогнозируется колоссальный ресурсный потенциал. В первую очередь, это Восточная Сибирь и шельф арктических морей.
РоссияЗемляПерсидский залив
 
 
