Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 10.05.2026 (обновлено: 10:43 10.05.2026)
СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью

Bloomberg: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью

© AP Photo / Eric GayДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Eric Gay
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые нефтяные резервы сокращаются с рекордной скоростью из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.
  • Быстрое истощение запасов увеличивает риск еще более резких скачков цен и дефицита.
  • Это также делает рынок уязвимым для будущих сбоев в поставках даже после окончания конфликта.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мировые нефтяные резервы сокращаются с рекордной скоростью из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg.
"Мировые запасы нефти истощаются <...> из-за того, что иранская война мешает транспортировке топлива из Персидского залива. Это ослабляет буфер, который защищает от шока, связанного с поставками", — говорится в публикации.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Эксперты объяснили, почему нефть есть не везде в мире
04:02
Быстрое сокращение резервов увеличивает риск еще более резких скачков цен и дефицита. Это значит, что правительствам и отраслям промышленности будет сложнее смягчить последствия потери более миллиарда баррелей поставок за два месяца, а рынок останется уязвимым для будущих сбоев даже после окончания конфликта, отмечается в статье.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Это привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
После этого цены на энергоносители начали бить рекорды: в начале этой недели стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июля 2022-го составила 103,91 доллара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Щупальца ормузского кризиса захватили новые рынки
7 мая, 08:00
 
В миреСШАОрмузский проливИранПерсидский заливБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала