СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мировые нефтяные резервы сокращаются с рекордной скоростью из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg.
"Мировые запасы нефти истощаются <...> из-за того, что иранская война мешает транспортировке топлива из Персидского залива. Это ослабляет буфер, который защищает от шока, связанного с поставками", — говорится в публикации.
Быстрое сокращение резервов увеличивает риск еще более резких скачков цен и дефицита. Это значит, что правительствам и отраслям промышленности будет сложнее смягчить последствия потери более миллиарда баррелей поставок за два месяца, а рынок останется уязвимым для будущих сбоев даже после окончания конфликта, отмечается в статье.
После этого цены на энергоносители начали бить рекорды: в начале этой недели стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июля 2022-го составила 103,91 доллара.