Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО использует Прибалтику как полигон для отработки информационно-психологических методов борьбы против России, заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
- В Прибалтике модернизируются аэродромы, порты, склады и логистические коридоры для быстрой переброски войск и техники на случай эскалации конфликта с РФ.
- Прибалтийские страны используются для испытания моделей «тотальной русофобской мобилизации», которые затем могут применяться в других регионах.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. НАТО использует Прибалтику как полигон для отработки информационно-психологических методов борьбы против России, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
По его словам, военные учения, которые проводятся альянсом на территории Прибалтики - это лишь видимая часть. Он напомнил, что в регионе модернизируются аэродромы, порты, склады, логистические коридоры для быстрой переброски войск и техники на случай эскалации конфликта с РФ.
"Кроме того, прибалтийские страны используются как испытательный полигон для информационно-психологических операций: здесь отрабатываются модели "тотальной русофобской мобилизации", которые затем могут тиражироваться в других регионах", - сказал Панкратов.
Как указал политик, для Евросоюза и НАТО Прибалтика – это передовой наблюдательный и ударный рубеж на восточном фланге, на котором "военная, политическая и идеологическая функции тесно переплетены".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у НАТО есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой. Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов, в свою очередь, предупредил в интервью РИА Новости, что РФ решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС.
