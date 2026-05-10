В Иране задержали две группировки, связанные с "Моссадом"

ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники министерства разведки Ирана задержали две группировки, связанные с израильской разведкой "Моссад", в ходе задержания был убит один из членов группировок, сообщает министерство разведки исламской республики.

"Одна связанная с " Моссадом " оперативная группировка из четырех человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами (министерства – ред.)", - говорится в заявлении министерства, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана

По информации из заявления, члены еще одной группировки были обнаружены и задержаны в провинциях Керман на юго-востоке и Альборз на севере страны. Силы правопорядка изъяли у задержанных три пистолета Colt с глушителями, бронежилет, ружье Winchester, снайперскую винтовку, большое количество боеприпасов и терминал Starlink.

Согласно данным министерства, еще один агент был задержан при попытке пересечения границы на севере исламской республики. Задержанный намеревался передать спецслужбам враждебных по отношению к Ирану стран структурированную информацию о военных центрах провинции Казвин, расположенной на севере страны.