15:56 10.05.2026
В Иране задержали две группировки, связанные с "Моссадом"

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иране задержали две группировки, связанные с "Моссадом".
  • У задержанных изъяли оружие, включая три пистолета Colt с глушителями, бронежилет, ружье Winchester, снайперскую винтовку, большое количество боеприпасов и терминал Starlink.
  • Еще одного агента задержали при попытке пересечения границы на севере Ирана.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники министерства разведки Ирана задержали две группировки, связанные с израильской разведкой "Моссад", в ходе задержания был убит один из членов группировок, сообщает министерство разведки исламской республики.
"Одна связанная с "Моссадом" оперативная группировка из четырех человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами (министерства – ред.)", - говорится в заявлении министерства, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По информации из заявления, члены еще одной группировки были обнаружены и задержаны в провинциях Керман на юго-востоке и Альборз на севере страны. Силы правопорядка изъяли у задержанных три пистолета Colt с глушителями, бронежилет, ружье Winchester, снайперскую винтовку, большое количество боеприпасов и терминал Starlink.
Согласно данным министерства, еще один агент был задержан при попытке пересечения границы на севере исламской республики. Задержанный намеревался передать спецслужбам враждебных по отношению к Ирану стран структурированную информацию о военных центрах провинции Казвин, расположенной на севере страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИранТегеран (город)СШАМоссадВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
