В Москве назвали главную задачу водопровода в годы ВОВ

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главной задачей московского водопровода в годы Великой Отечественной войны стало бесперебойное снабжение столицы питьевой водой, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
«
"В годы Великой Отечественной войны главной задачей московского водопровода стало бесперебойное снабжение города питьевой водой. Управление водопроводно-канализационного хозяйства было реорганизовано в 3-й полк местной противовоздушной обороны", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе "Макс".
Комплекс городского хозяйства отметил, что водопроводная система продолжала обеспечивать водой жилые дома, предприятия и пожарные службы даже во время налетов.
"Имеющиеся водохранилища Волжской системы располагали стратегическим запасом воды. С запада воду подавала Рублевская станция, а с севера - Мытищинская. Однако из-за перебоев с электроэнергией насосные станции иногда останавливались, поэтому в городе срочно создали систему резервного водоснабжения и восстановили сотни артезианских скважин", - добавил комплекс.
Столичный комплекс городского хозяйства уточнил, что сотрудники водопроводных станций маскировали объекты, рядом размещались зенитные батареи.
"Многие работники ушли на фронт. Более 800 сотрудников "Мосводоканала" не вернулись с войны, свыше 2 тысяч были награждены орденами и медалями за боевые заслуги и трудовой героизм. За бесперебойное снабжение Москвы водой Восточная станция водоподготовки была награждена орденом Отечественной войны I степени, а Рублевская станция - орденом Ленина", - подчеркнул комплекс.
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве
23 декабря 2025, 13:11