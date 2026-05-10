В Москве назвали главную задачу водопровода в годы ВОВ
15:03 10.05.2026 (обновлено: 15:07 10.05.2026)
В Москве назвали главную задачу водопровода в годы ВОВ

Вентили водопровода. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главной задачей московского водопровода в годы Великой Отечественной войны стало бесперебойное снабжение столицы питьевой водой, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"В годы Великой Отечественной войны главной задачей московского водопровода стало бесперебойное снабжение города питьевой водой. Управление водопроводно-канализационного хозяйства было реорганизовано в 3-й полк местной противовоздушной обороны", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе "Макс".
Комплекс городского хозяйства отметил, что водопроводная система продолжала обеспечивать водой жилые дома, предприятия и пожарные службы даже во время налетов.
"Имеющиеся водохранилища Волжской системы располагали стратегическим запасом воды. С запада воду подавала Рублевская станция, а с севера - Мытищинская. Однако из-за перебоев с электроэнергией насосные станции иногда останавливались, поэтому в городе срочно создали систему резервного водоснабжения и восстановили сотни артезианских скважин", - добавил комплекс.
Столичный комплекс городского хозяйства уточнил, что сотрудники водопроводных станций маскировали объекты, рядом размещались зенитные батареи.
"Многие работники ушли на фронт. Более 800 сотрудников "Мосводоканала" не вернулись с войны, свыше 2 тысяч были награждены орденами и медалями за боевые заслуги и трудовой героизм. За бесперебойное снабжение Москвы водой Восточная станция водоподготовки была награждена орденом Отечественной войны I степени, а Рублевская станция - орденом Ленина", - подчеркнул комплекс.
