13:12 10.05.2026 (обновлено: 15:06 10.05.2026)
На третьем транспортном кольце заменяют асфальт

Работы по замене асфальта на ТТК стартовали в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальта на третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы работы на третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем четыре участка", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в настоящий момент работы ведутся на Тульской эстакаде с прилегающими съездами и в Кутузовском тоннеле, включая развязки. Кроме того, обновят дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда, и на Автозаводском мосту.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.
По его словам, ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт. На завершающем этапе нанесут дорожную разметку.
"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - напомнил Бирюков.
