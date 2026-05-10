На третьем транспортном кольце заменяют асфальт

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальта на третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы работы на третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем четыре участка", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в настоящий момент работы ведутся на Тульской эстакаде с прилегающими съездами и в Кутузовском тоннеле, включая развязки. Кроме того, обновят дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда, и на Автозаводском мосту.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.

По его словам, ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт. На завершающем этапе нанесут дорожную разметку.