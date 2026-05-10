Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов рассказал, сколько безбилетников получили реальный срок - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:10 10.05.2026
Ликсутов рассказал, сколько безбилетников получили реальный срок

В Москве реальные сроки за нападение на контролеров получили 15 безбилетников

© Фото : Пресс-служба ДИППЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За три года 15 безбилетников в Москве получили реальные сроки до 3,5 лет лишения свободы за нападение на контролеров.
  • За этот период в городском транспорте выявили 140 нарушителей, которые вели себя агрессивно по отношению к контролерам.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Реальные сроки до 3,5 лет лишения свободы за нападение на контролеров получили 15 безбилетников в Москве за три года, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"За 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы. Столичный Следственный комитет всегда проводит проверку по каждому случаю нападения и принимает решение о возбуждении уголовного дела", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что за этот период в городском транспорте выявили 140 нарушителей закона. Они вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Максимальный срок наказания за это - до 10 лет лишения свободы.
Безбилетник ударил инспектора в автобусе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Москве безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе
15 ноября 2025, 14:37
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала