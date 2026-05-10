Ликсутов рассказал, сколько безбилетников получили реальный срок

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Реальные сроки до 3,5 лет лишения свободы за нападение на контролеров получили 15 безбилетников в Москве за три года, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы. Столичный Следственный комитет всегда проводит проверку по каждому случаю нападения и принимает решение о возбуждении уголовного дела", - рассказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что за этот период в городском транспорте выявили 140 нарушителей закона. Они вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Максимальный срок наказания за это - до 10 лет лишения свободы.