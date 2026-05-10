08:58 10.05.2026 (обновлено: 10:57 10.05.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Синоптик Тишковец: черемуховые холода в Москве завершатся с окончанием выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Черемуховые холода» в Москве завершатся с окончанием выходных дней.
  • На следующей неделе в Москве ожидается майское тепло с температурой +15–20 градусов.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Черемуховые холода" завершатся в столице с окончанием выходных дней, на следующей неделе майское тепло вернется в столицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода (в Москве - ред.). На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы: +15-20 градусов, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз", - рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. По его словам, до конца мая будет в основном только 20-градусное тепло.
