Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Черемуховые холода" завершатся в столице с окончанием выходных дней, на следующей неделе майское тепло вернется в столицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. По его словам, до конца мая будет в основном только 20-градусное тепло.