МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене, просят внести предоплату за доставку и пропадают после получения денег, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"По данным аналитиков, злоумышленники предлагают "дачные наборы" по специальной цене, включающие продукты и бытовые товары для отдыха за городом", - сообщили в сервисе.

Отмечается, что схема построена на желании дачников быстро и выгодно собрать все необходимое для выездов на природу в теплые майские дни. Так, мошенники звонят от лица частных компаний и предлагают купить готовый набор, включающий разные продукты, товары для мангала, одноразовые тарелки и приборы, а также другие товары для выезда на природу.

"Если потенциальная жертва заинтересовалась предложением, злоумышленники просят внести предоплату для бронирования набора. После получения денег мошенники перестают выходить на связь, никакой доставки не происходит", - пояснили специалисты.