В Монреале прошло шествие "Бессмертного полка"

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. В Монреале в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла международная акция "Бессмертный полк", сообщило посольство России в Канаде.
Памятное мероприятие началось с митинга-концерта на одной из центральных площадей города, после чего колонна "Бессмертного полка" с портретами фронтовиков, блокадников и тружеников тыла прошла по одной из главных улиц, сообщила дипмиссия.
Мероприятия, посвященные Дню Победы прошли 9 мая в различных канадских и американских городах.