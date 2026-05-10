МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.
В четверг посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин доктринально взял курс на подготовку к военному противостоянию с Москвой на рубеже нескольких лет и не скрывает этого.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.