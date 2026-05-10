Бойцы группировки "Север" возложили цветы к 15 мемориалам в День Победы

БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск РФ "Север" в День Победы почтили память красноармейцев у более чем 15 монументов в Белгородской и Курской областях, рассказал РИА Новости офицер управления корпуса по военно-политической работе с позывным "Горький".
"В день памяти и скорби подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" возложили венки и провели минуты молчания у более 15 братских могил, монументов и мемориальных комплексов в Белгородской и Курской областях", - рассказал "Горький".
Как подчеркнул собеседник агентства, к акции присоединились местные жители и представители администраций. Священнослужители провели панихиду о павших и помолились о здравии участников специальной военной операции.
Для безопасности мероприятия были выставлены расчеты мобильных огневых групп и посты воздушного наблюдения. Офицер отметил, что День Победы для них - возможность отдать дань уважения предкам, чей пример укрепляет дух перед лицом неонацизма.