Мариупольский театр после украинизации к 2022 году потерял зрителей
05:13 10.05.2026
Мариупольский театр после украинизации к 2022 году потерял зрителей

© РИА Новости / Александр Иванов | Восстановленное здание драматического театра в Мариуполе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перевод спектаклей Мариупольского драматического театра на украинский язык произошел по приказу Киева.
  • После перевода спектаклей посещаемость театра упала с 70% до 20% зала.
  • Руководство театра подчинилось приказу из-за опасений возможных репрессий со стороны украинских властей.
МАРИУПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Перевод спектаклей русского драматического театра в Мариуполе на украинский язык, проводимый по приказу Киева после госпереворота и до освобождения города ВС РФ в 2022 году, спровоцировал катастрофу и лишил театр большей части его зрителей, сообщил РИА Новости гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
"По поводу перевода постановок русской классики, то есть спектаклей, тех, которые были уже в репертуаре. Да, было указание (Киева - ред.) перевести их на украинский (после майдана). Но здесь прогнозируемый результат… Упала посещаемость с 70 процентов до 20 процентов зала. Ну фактически зал был более 600 мест, хорошо если в зале было больше 100 человек… Для каждого театра катастрофа - потеря зрителя", - сказал Солонин.
По словам собеседника агентства, руководство театра не могло не подчиниться приказу Киева, так как опасалось возможных репрессий со стороны украинских властей и националистов, хозяйничавших в Мариуполе до его освобождения российской армией в 2022 году.
"Пришел приказ. У директора что, особо есть выбор? Либо подчиниться, либо, если ты не подчинишься, вы же понимаете, тоже тут никто не церемонился", - подчеркнул директор театра.
