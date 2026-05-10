В Мадриде прошла памятная акция "Бессмертный полк"

МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Памятная акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в центре Мадрида, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна сформировалась недалеко от музея Прадо и мэрии Мадрида . Участники шествия несли портреты своих родственников - фронтовиков, тружеников тыла, детей войны и жертв нацизма. Несмотря на дожди, многие пришли семьями, с детьми и пожилыми родственниками, чтобы вместе отдать дань памяти тем, кто сражался против нацизма.

Виктория Самойлова. "В этом году у нас прошел юбилейный "Бессмертный полк". Нам активно помогали различные испанские коллективы, в том числе антифашистские", - сказала агентству организатор акции в Испании

Перед началом шествия организаторы раздали участникам георгиевские ленты. Организаторам "Бессмертного полка" также была передана точная копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. По традиции это знамя несут в самом начале колонны.

Во время шествия по центру испанской столицы звучали песни военных лет и голос Юрия Левитана , который для многих участников остается одним из символов Победы. Его исторические сообщения разносились по улицам Мадрида, привлекая внимание прохожих.

Жители города и туристы с интересом наблюдали за шествием. Многие останавливались у колонны, смотрели на портреты, флаги и знамена, а праздничное настроение участников заметно передавалось и прохожим.

В конце шествия состоялся короткий "Концерт Победы". По традиции участники акции вместе исполнили песню "День Победы".

Безопасность акции обеспечивали сотрудники испанской полиции, а также волонтеры.