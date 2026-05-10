В Мадриде прошла памятная акция "Бессмертный полк"

МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Памятная акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в центре Мадрида, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна сформировалась недалеко от музея Прадо и мэрии Мадрида. Участники шествия несли портреты своих родственников - фронтовиков, тружеников тыла, детей войны и жертв нацизма. Несмотря на дожди, многие пришли семьями, с детьми и пожилыми родственниками, чтобы вместе отдать дань памяти тем, кто сражался против нацизма.
"В этом году у нас прошел юбилейный "Бессмертный полк". Нам активно помогали различные испанские коллективы, в том числе антифашистские", - сказала агентству организатор акции в Испании Виктория Самойлова.
Перед началом шествия организаторы раздали участникам георгиевские ленты. Организаторам "Бессмертного полка" также была передана точная копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. По традиции это знамя несут в самом начале колонны.
Во время шествия по центру испанской столицы звучали песни военных лет и голос Юрия Левитана, который для многих участников остается одним из символов Победы. Его исторические сообщения разносились по улицам Мадрида, привлекая внимание прохожих.
Жители города и туристы с интересом наблюдали за шествием. Многие останавливались у колонны, смотрели на портреты, флаги и знамена, а праздничное настроение участников заметно передавалось и прохожим.
В конце шествия состоялся короткий "Концерт Победы". По традиции участники акции вместе исполнили песню "День Победы".
Безопасность акции обеспечивали сотрудники испанской полиции, а также волонтеры.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. В 2015 году был зарегистрирован "Бессмертный полк России" - общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение. Испания остается одной из самых активных стран Европы по числу и масштабу подобных мероприятий.
