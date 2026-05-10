09:51 10.05.2026
Иран выступил с необычным обращением в адрес Левитт

Иран поздравил Левитт с рождением дочери и напомнил о жертвах в школе в Минабе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Посольство Ирана в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт с рождением дочери, напомнив об ударе США по школе для девочек.
"Дети невинны и достойны любви. <…> Когда целуете своего ребенка, подумайте о матерях погибших в Минабе", — говорится в сообщении на платформе X.
Левитт рассказала о рождении дочери 7 мая в соцсетях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек в округе Минаб. Официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что во время трагедии погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах.
