Иран выступил с необычным обращением в адрес Левитт

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Посольство Ирана в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт с рождением дочери, напомнив об ударе США по школе для девочек.
"Дети невинны и достойны любви. <…> Когда целуете своего ребенка, подумайте о матерях погибших в Минабе", — говорится в сообщении на платформе X.
Левитт рассказала о рождении дочери 7 мая в соцсетях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек в округе Минаб. Официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что во время трагедии погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах.
В Минабе прогремел взрыв
7 мая, 23:56