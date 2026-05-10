Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лето придет в Москву во второй половине мая, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Мне кажется, что вторая половина мая будет очень похожей на летнюю погоду", — сказал Шувалов, отвечая на соответствующий вопрос.