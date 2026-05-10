Рейтинг@Mail.ru
Сын узника Освенцима рассказал, как его отец помогал жертвам концлагеря - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 10.05.2026
Сын узника Освенцима рассказал, как его отец помогал жертвам концлагеря

Сын узника Освенцима рассказал, что его отец был организатором сопротивления

© РИА Новости / Б. Борисов | Перейти в медиабанкЗаключенные концлагеря Освенцим
Заключенные концлагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Б. Борисов
Перейти в медиабанк
Заключенные концлагеря Освенцим . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Федорович Лебедев, узник концлагеря Освенцим, был одним из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных.
  • По окончании войны Александр Федорович вместе с выжившими товарищами создал комитет по возвращению на Родину, который действовал четыре года.
  • Фонд Александра Печерского установил, что советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева Александр рассказал в беседе с РИА Новости, как его отец со своими товарищами спасали людей в лагере, а по окончании войны помогали вернуться домой.
Александр Федорович - узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных. Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощенным узникам, а также найти способ спасти заключенных от уничтожения. После освобождения Лебедев написал книгу "Солдаты малой войны".
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Начальство Освенцима пыталось вести переговоры с советским подпольем
27 января, 13:38
"Они (отец и его товарищи по сопротивлению - ред.) спасли одного молодого поляка. Его переводили из барака в барак и потом сменили ему фамилию, а первые три месяца, как он попал в лагерь, единственным местом его спасения в Освенциме был туалет. Вот так парень спасся. Других вариантов не было", - сказал агентству Лебедев.
По окончании войны, по словам сына узника Освенцима, Александр Федорович вместе со своими выжившими товарищами создали комитет по возвращению на Родину, который действовал четыре года.
"Люди, которые попали в плен к немцам и в силу обстоятельств не могли вернуться, и им помогали вернуться на родину. Они вернули очень много тогда народа. Многие им были тогда очень благодарны", - поделился Александр.
В фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее объявили РИА Новости о недавно сделанных открытиях, связанных с сопротивлением. Стало известно, что данное движение было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.
Советские войска 27 января 1945 года освободили узников концлагеря Освенцим.
Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - Труд освобождает - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Администрация музея в Освенциме отказала в посещении сыну узника из России
Вчера, 05:37
 
ОсвенцимАлександр Печерский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала