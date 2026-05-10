Сын узника Освенцима рассказал, как его отец помогал жертвам концлагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Федорович Лебедев, узник концлагеря Освенцим, был одним из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных.

По окончании войны Александр Федорович вместе с выжившими товарищами создал комитет по возвращению на Родину, который действовал четыре года.

Фонд Александра Печерского установил, что советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева Александр рассказал в беседе с РИА Новости, как его отец со своими товарищами спасали людей в лагере, а по окончании войны помогали вернуться домой.

Александр Федорович - узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных. Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощенным узникам, а также найти способ спасти заключенных от уничтожения. После освобождения Лебедев написал книгу "Солдаты малой войны".

"Они (отец и его товарищи по сопротивлению - ред.) спасли одного молодого поляка. Его переводили из барака в барак и потом сменили ему фамилию, а первые три месяца, как он попал в лагерь, единственным местом его спасения в Освенциме был туалет. Вот так парень спасся. Других вариантов не было", - сказал агентству Лебедев.

По окончании войны, по словам сына узника Освенцима, Александр Федорович вместе со своими выжившими товарищами создали комитет по возвращению на Родину, который действовал четыре года.

"Люди, которые попали в плен к немцам и в силу обстоятельств не могли вернуться, и им помогали вернуться на родину. Они вернули очень много тогда народа. Многие им были тогда очень благодарны", - поделился Александр.

В фонде Александра Печерского , занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее объявили РИА Новости о недавно сделанных открытиях, связанных с сопротивлением. Стало известно, что данное движение было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.