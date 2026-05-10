04:26 10.05.2026 (обновлено: 04:27 10.05.2026)
На отплывшем из США круизном лайнере зафиксировали вспышку норовируса

На лайнере Caribbean Princess более 100 человек заболели норовирусом

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На круизном лайнере Caribbean Princess, отправившемся из США, зафиксирована вспышка норовируса.
  • О плохом самочувствии во время рейса сообщили чуть более 100 пассажиров (3% от их общего числа) и 13 членов экипажа.
  • Судно находится у северного побережья Доминиканской Республики и, как ожидается, совершит остановку в Нассау, столице Багамских островов.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лайнер Caribbean Princess, отправившийся в круиз из США в конце апреля, столкнулся со вспышкой норовируса среди пассажиров и экипажа, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
"Вспышка желудочно-кишечного заболевания на круизном лайнере Caribbean Princess... Возбудитель: норовирус", - говорится в заявлении на сайте центра.
Отмечается, что о плохом самочувствии во время рейса сообщили чуть более 100 человек или 3% от общего числа пассажиров, а также 13 членов экипажа. Среди симптомов перечисляются рвота и диарея.
По данным издания New York Times, судно, покинувшее Флориду 28 апреля, находится у северного побережья Доминиканской Республики и, как ожидается, в воскресенье совершит остановку в Нассау, столице Багамских островов.
