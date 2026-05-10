На отплывшем из США круизном лайнере зафиксировали вспышку норовируса

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лайнер Caribbean Princess, отправившийся в круиз из США в конце апреля, столкнулся со вспышкой норовируса среди пассажиров и экипажа, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что о плохом самочувствии во время рейса сообщили чуть более 100 человек или 3% от общего числа пассажиров, а также 13 членов экипажа. Среди симптомов перечисляются рвота и диарея.