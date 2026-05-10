Военные США увеличили число разведывательных полетов у Кубы, сообщает CNN

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Военные США с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ авиационных данных.
"Количество рейсов американских военных разведывательных служб у берегов Кубы резко возросло", - говорится в сообщении телеканала.
В частности, с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 подобных полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников, большинство из которых произошли вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Большинство полетов выполнялись морскими патрульными самолетами P-8A Poseidon и самолетами RC-135V Rivet Joint.
CNN подчеркивает, что до февраля подобные полеты в этом районе были крайне редкими.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.