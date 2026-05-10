Рейтинг@Mail.ru
Военные США увеличили число разведывательных полетов у Кубы, сообщает CNN - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 10.05.2026
Военные США увеличили число разведывательных полетов у Кубы, сообщает CNN

CNN: американские военные резко увеличили число разведывательных полетов у Кубы

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released / Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Американский самолет P-8A Poseidon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы.
  • С 4 февраля ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 разведывательных полетов вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Военные США с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ авиационных данных.
«
"Количество рейсов американских военных разведывательных служб у берегов Кубы резко возросло", - говорится в сообщении телеканала.
Флаги Кубы и США - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
США займутся Кубой, заявил Трамп
Вчера, 18:37
В частности, с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 подобных полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников, большинство из которых произошли вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Большинство полетов выполнялись морскими патрульными самолетами P-8A Poseidon и самолетами RC-135V Rivet Joint.
CNN подчеркивает, что до февраля подобные полеты в этом районе были крайне редкими.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Глава МИД Кубы заявил, что санкции подтверждают "геноцидные намерения" США
7 мая, 22:07
 
В миреКубаСШАГаванаBoeing P-8A Poseidon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала