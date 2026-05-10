В Кремле назвали главное в отношениях России и Армении

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. России в отношениях с Арменией важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В МИД РФ ранее заявили, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского в Армении с угрозами в адрес РФ не соответствует партнерскому духу российско-армянских отношений.