14:02 10.05.2026
В Кремле назвали главное в отношениях России и Армении

Песков: главное, чтобы Армения не занимала антироссийскую позицию

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • России в отношениях с Арменией важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • В МИД России заявили, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского с угрозами в адрес России не соответствует партнерскому духу российско-армянских отношений.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. России в отношениях с Арменией важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В МИД РФ ранее заявили, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского в Армении с угрозами в адрес РФ не соответствует партнерскому духу российско-армянских отношений.
В миреРоссияАрменияЕреванДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир Зеленский
 
 
